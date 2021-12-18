Как информирует «НБН», такое заявление озвучил руководитель оборонного ведомства украинского государства Резников Алексей.

Министр отметил, что для того, чтобы Украина могла сдержать наступление государства-оккупанта, Киеву нужна реальная поддержка в плане предоставления вооружения от Евросоюза и Североатлантического Альянса. И речь идет о таких военных технологиях, которые будут способны помочь нашей стране остановить агрессора.

Цитата из заявления Резникова:

«Я имею ввиду не только оборонительное, но и наступательное вооружение».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинский журналист Юрий Бутусов в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщил о том, что Россия стянула к границам с украинским государством уже более пяти десятков батальонно-тактических групп.