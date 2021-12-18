На официальном сайте Минздрава сделали подробное разъяснение процедуры вакцинации детей от коронавируса. В ведомстве сообщили, что прививку детям нужно выполнять только препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, который безопасен и эффективен для школьников.

Кроме того, подростки с 14 лет при желании сделать вакцину от COVID-19 могут обращаться в прививочный кабинет без родительского сопровождения. При этом процедура вакцинации для детей имеет ряд условий, информирует «НБН».

Прежде всего у ребенка должна быть карта профилактических прививок – справка 063/о, которая содержит все данные о «рутинных» вакцинах. Если какой-либо вакцины не хватает, ребенку необходимо пройти обязательную иммунизацию, после чего делать прививку от коронавируса.

Также детям от 12 лет нужно иметь разрешение на вакцинацию от COVID-19 от родителей или опекунов. Без разрешения родителей делать прививку против коронавируса могут только подростки после 14 лет. В пункт вакцинации им нужно прийти с картой профилактических прививок. Кроме того, процедура вакцинации может осуществиться без декларации с семейным врачом.

Сертификат о вакцинации может сформировать в системе родитель, если все данные и идентификационный код ребенка правильно внесены в систему.

Напомним, что в Украине уже зафиксировали первый случай инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции «Омикрон».