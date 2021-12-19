Как информирует «НБН» со ссылкой на «Диалог», Гордон в эфире «Время Голованова», комментируя программу «Чисто News», раскритиковал артистов.

В частности, журналист подчеркнул, что оба юмориста, и Кошевой, и Пикалов, весьма набрали вес. Да до такой степени, что оба не влезают в кадр. Причем последний, Александр Пикалов, по словам Гордона, и вовсе на какого-то алкоголика стал похожим.

Цитата из заявления Гордона:

«Я вот гляжу, сидят Саша и Женя… Полагаю, их бы не оной камерой уже нужно брать в кадр, а двумя. Они ведь в экран уже не влезают вдвоем. Слишком большими они уже стали. Вот только почему? Смотрю вот, сидит мордатый, причем с лицом алкаша… Вот я и говорю себе – да нет же, это не Пикалов Саша».

Стоит отметить, что такой ответ Гордона, вероятно, последовал после того, как в своей юмористической программе Пикалов и Кошевой сатирически раскритиковали заявления журналиста, направленные против украинского президента Зеленского.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что иноСМИ пояснили, чего Зеленский добивается законами об олигархах.