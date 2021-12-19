Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

20 декабря погода в Украине будет богатой на осадки. Сухо будет только в Одесской области. В западных областях пройдут снегопады, а на остальной территории будут идти дожди, кое где с мокрым снегом.

Погода в регионах страны

Мокрый снег ожидается в центре и на востоке Украины. На юге страны и в Крыму ожидается снег с дождем.

Самая теплая погода будет в Крыму, Одесской, Херсонской, Николаевской областях, а также в Запорожье. Там воздух прогреется до +2..+4 градусов.

До +1…+3 поднимутся столбики термометров на Закарпатье.

Холоднее всего будет в северных и западных регионах Украины при показателях температуры 0…-2 градуса. В остальных областях столбики термометров будут находиться в пределах -1…+1 ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 20 декабря будет также пасмурно и влажно. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах 0…-2ºС.

Карта погоды на 20 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 19 декабря 2021 года.