Нардеп от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в комментарии корреспонденту телеканала «Наш» о своих любимых блюдах сообщил, что котлеты по-киевски нужно переименовать на западный манер. По мнению депутата, нынешнее название является устаревшим.

Котлеты из куриного филе в панировке с кусочком масла внутри, которые являются по мнению Тищенко изюминкой любого праздничного стола, правильно называть «митболами по-киевски», сообщает «НБН».

Журналист попытался напомнить, что в Украине шарики из мяса принято называть котлетами, однако депутат утверждает, что в украинской традиции это блюдо именуется как митболы.

Тищенко добавил, что он относится к молодежи, а молодые люди задают новые тренды.

Ранее Тищенко отличился странным комментарием о том, как он идентифицирует украинцев. По словам нардепа, определить, кто является настоящим украинцем ему помогает сало. Депутат не сомневается, что «вычислить» не украинца можно, узнав употребляет ли он в пищу этот продукт.