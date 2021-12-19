Как информирует «НБН», в пресс-центре ООС обнародовали вечернюю сводку по состоянию на 17 часов.

В сообщении отмечается:

«С наступлением сегодняшних суток представители незаконных формирований РФ нарушений режима прекращения огня не осуществляли».

Также в сводке отмечается, что подразделения ООС держат под контролем ситуацию, а также продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Как известно, стягивание войск РФ к границам с Украиной вызывает огромную обеспокоенность не только в нашей стране, но и у международных партнеров украинского государства. Хотя Алексей Данилов, несмотря на такую ситуацию, заявил, что угрозы вторжения по состоянию на сегодня нет, и военное положение пока что в Украине никто вводить не будет.