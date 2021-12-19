Об официальном старте программы сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в пилотном проекте, запущенном неделю назад, поучаствовали 4,5 миллиона украинцев, сообщает «НБН».

За этот период банки уже открыли 4,1 миллиона карт, которые предназначены специально для начисления выплат за вакцинацию от COVID-19. Также 2,7 миллиона граждан подали заявки на выплату денежных средств.

Чтобы получить «вовыну тысячу» необходимо получить «зеленый» сертификат вакцинации в «Дія», после чего пройти регистрацию до 29 декабря, чтобы получить денежный перевод до конца этого года.

Деньги за вакцинацию могут получить только обладатели паспорта гражданина Украины, которым уже исполнилось 18 лет.

Финансы можно только на услуги и товары, которые есть в списке. Снять 1000 гривен или перевести деньги на другую карту нельзя.

Каждый украинец получает выплату на 4 месяца, если за этот период деньги не будут потрачены, счет будет закрыт.

Сейчас деньги за вакцинацию можно получить только в приложении, однако в следующем году украинцам смогут предложить другой механизм получения выплат. Такой способ подойдет тем гражданам, которые не используют «Дію».

Напомним, что 1000 гривен за вакцинацию можно будет потратить и на покупку лекарств. Однако, по словам Зеленского, препараты на эти деньги смогут купить только украинцы старше 60 лет.