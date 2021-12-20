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По мнению экономиста Александра Охрименко, борьба Владимира Зеленского с олигархами не очень отличается от той, которую затевали его предшественники. Он считает, что президент сам хочет стать олигархом путем «отжима» части бизнеса у других.

По словам экономиста, некоторые президенты до Зеленского успешно «боролись» с представителями олигархата, а другие проиграли. В этой связи Охрименко напомнил случай с Януковичем, который пытался поделить бизнес с олигархами, однако в итоге олигархи поделили самого Виктора Федоровича.

Эксперт предположил, что некоторых украинских олигархов Зеленский вынудит поделиться своими активами, и тогда ситуация нормализуется.

А идеальной, как считает Охрименко считает, могла бы стать ситуация, когда Владимир Зеленский оставался бы президентом, а Дмитрий Разумков стал премьер-министром.

«Сейчас существует очень высокая вероятность того, что олигархи на следующих президентских выборах сделают ставку на Разумкова. Правда, не все. Ахметова в их числе может и не оказаться», — заключил Охрименко.

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