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Государственный символ нашей страны размерами 3 х 6 метров провисел там 15 дней вместе с флагами Эквадора и его столицы Кито, и это был первый случай возведения флага Украины в этом месте.

Как известно, страна Эквадор получила свое название, потому что находится на экваторе нашей Земли, а в ее столице Кито расположена главная достопримечательность – так называемый «центр мира».

Комментируя это событие в соцсетях, Комаров написал, что в этом месте два раза в году не бывает тени от стоящих предметов, то есть солнце находится строго вертикально над головой.

«Центр мира» — это главное знаковое место, где мы в лучших традициях «Мира наизнанку» впервые в истории провели официальную церемонию установки государственного флага Украины», — написал путешественник.

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