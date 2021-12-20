Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

21 декабря погода в Украине будет морозной. По всей стране пройдут снегопады, а на дорогах ожидается сильная гололедица. Холоднее всего будет на севере Украины, в частности в Черниговской области ночью ожидается до -12ºС.

«21 декабря в Украине температура воздуха снизится до -3…-9 градусов, в Сумской и Черниговской областях — до -9…-10 градусов. И это днем! Выше будут градусы только в южной части страны, однако в середине недели арктический воздух доберется и туда», – отметила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На западе Украины температура воздуха составит -5…-7 градусов. В то же время с самого утра и до позднего вечера будет снег.

На востоке страны ситуация идентична – -5…-7 градусов и также снегопады.

Водителям нужно быть очень осторожными на дорогах из-за гололеда.

В северных регионах также будет снежно. Там столбики термометров покажут до -8…-10 градусов днем. Ночью следует ожидать -10…-12 градусов.

На юге Украины будет немного «теплее» – температура воздуха будет составлять -2…-4 градуса. Местами ожидаются небольшие снегопады.

В Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти снег. Утром распогодится, но в этот день осадков больше не ожидается, -5…-7 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 21 декабря ночью будет идти снег, однако к утру распогодится и днем осадков быть не должно. Температура воздуха и ночью, и днем будет находиться в пределах -7…-9ºС.

Карта погоды на 21 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 20 декабря 2021 года.