Как информирует «НБН», местное население ОРДО сообщает, что главный боевик Донецкой области Денис Пушилин весьма часто ездит в разные города временно оккупированных районов. Особенно, он часто появляется в районах, прилегающих к границам государства-оккупанта Российской Федерации. Согласно данным телеграм-канала «Вольнодумец», причиной тому является стремление боевика утаиться, отдохнуть вместе с кураторами из России.

Согласно данным ресурса, главари незаконных вооруженных формирований Донецкой области, как и сам Пушилин, любят проводить время, переговоры, неофициальные встречи в этих местах. Там они встречаются с разными чиновниками из России, политиками. Бывают даже встречи с бежавшими из Украины бывшими депутатами «Партии регионов» Януковича, о чем добавляет «Вольнодумец».

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Кроме того, в сообщении говорится, что согласно словам местного населения, особенно Денис Пушилин любит отдыхать в Амвросиевском районе, а точнее на окраине села Благодатное, где возведен жилкомплекс. Именно там, согласно информации ресурса, Пушилин отдыхает вместе со своим близким окружением. Причем помогают им в этом представительницы «эскортных услуг».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОРДО были анонсированы большие перемены.