Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», местное население одного из районов Горловки – поселка Глубокая, утверждает, что город обстреливали, в частности, из стрелкового оружия.

Автор одного из пабликов отметил, что во время обстрела «пуля залетела на балкон, пробив стекло в окне».

При этом автор поста обнародовал фотографии, утверждая, что их ему прислала пострадавшая от обстрела семя.

Как известно из официальных источников, пресс-центра штаба ООС, на протяжении вчерашнего дня, девятнадцатого декабря, на территории зоны проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вражеских сил зафиксировано не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что громкие прилеты застали местных жителей Горловки.