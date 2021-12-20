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Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года.

Что нового появится в налогообложении?

Налог на землю

Для владельцев земельных участков, нормативная оценка которых рассчитана исходя из стандартных 28 000 гривен за га, установлено так называемое налоговое обязательство в размере 1 400 гривен га гектар в год.

Налог на доходы

Если гражданин Украины продаст в течение года сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 минимальных зарплат (на сегодня минималка равна 6 500 гривен), то с разницы ему придется заплатить налог в размере 18%.

Налоги на недвижимость

При продаже второго объекта недвижимости в течение одного года придется заплатить 5% налога, а за третий и последующие – 18% от их стоимости.

Налоги для бизнеса

Кроме того, увеличены ставки экологического налога, рентная плата за использование недр, а также акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций.

Есть в законе еще одна интересная норма, которая ограничивает выезд руководителя предприятия-должника за рубеж.

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