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Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года.
Что нового появится в налогообложении?
Налог на землю
Для владельцев земельных участков, нормативная оценка которых рассчитана исходя из стандартных 28 000 гривен за га, установлено так называемое налоговое обязательство в размере 1 400 гривен га гектар в год.
Налог на доходы
Если гражданин Украины продаст в течение года сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 минимальных зарплат (на сегодня минималка равна 6 500 гривен), то с разницы ему придется заплатить налог в размере 18%.
Налоги на недвижимость
При продаже второго объекта недвижимости в течение одного года придется заплатить 5% налога, а за третий и последующие – 18% от их стоимости.
Налоги для бизнеса
Кроме того, увеличены ставки экологического налога, рентная плата за использование недр, а также акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций.
Есть в законе еще одна интересная норма, которая ограничивает выезд руководителя предприятия-должника за рубеж.
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