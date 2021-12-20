Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



Как информируют в пресс-центре, по состоянию на 11 часов 20 декабря, вражеских обстрелов не зафиксировано.



Но, в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, различные травмы получили двое украинских военных.



Оба защитники получили первую медпомощь и отправлены в больницу. По информации медиков, один военный в состоянии средней тяжести, а состояние второго раненого — тяжелое.



Более детальной информации — где произошел взрыв и бойцы какой бригады подорвались, пока что, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о ситуации а Донбассе за 19 декабря.