Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
Как информируют в пресс-центре, по состоянию на 11 часов 20 декабря, вражеских обстрелов не зафиксировано.
Но, в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, различные травмы получили двое украинских военных.
Оба защитники получили первую медпомощь и отправлены в больницу. По информации медиков, один военный в состоянии средней тяжести, а состояние второго раненого — тяжелое.
Более детальной информации — где произошел взрыв и бойцы какой бригады подорвались, пока что, не сообщается.
Напомним, ранее мы писали о ситуации а Донбассе за 19 декабря.
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