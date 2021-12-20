Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.



По данным утренней сводки, за 19 декабря российские наемники дважды нарушили договорённости о перемирии. Один из обстрелов был совершен с применением запрещенного «минском» вооружения.



Вражеские обстрелы зафиксированы неподалеку:



Новозвановки — из артиллерии

Светлодарска — из крупнокалиберных пулеметов

К счастью, никто из украинских военных не пострадал. Чтобы вынудить противника прекратить обстрелы, ВСУ пришлось открыть ответный огонь в сторону боевиков. Для этого применяли вооружение, не запрещенное Минскими соглашениями.



С началом нового дня, 20 декабря, вражеских обстрелов ещё не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 16 декаря.