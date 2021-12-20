Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
По данным утренней сводки, за 19 декабря российские наемники дважды нарушили договорённости о перемирии. Один из обстрелов был совершен с применением запрещенного «минском» вооружения.
Вражеские обстрелы зафиксированы неподалеку:
- Новозвановки — из артиллерии
- Светлодарска — из крупнокалиберных пулеметов
К счастью, никто из украинских военных не пострадал. Чтобы вынудить противника прекратить обстрелы, ВСУ пришлось открыть ответный огонь в сторону боевиков. Для этого применяли вооружение, не запрещенное Минскими соглашениями.
С началом нового дня, 20 декабря, вражеских обстрелов ещё не зафиксировано.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 16 декаря.
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