Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti-ua.net.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 и 23 декабря ожидается пик морозов в стране, при этом осадки прекратятся и небо прояснится. Самыми холодными регионами окажутся север и восток Украины. Там местами дневная температура опустится до -12 градусов, а ночью ожидаются и все -18ºС.

24 декабря днем температура в Украине повысится в среднем до -1… -5 градусов (на востоке -6… -8ºС), а ночью все еще будут сохраняться сильные морозы.

Кардинальная перемена погодных условий произойдет и 25 декабря. В Украину вместе с антициклоном ворвется оттепель с дождями, местами со снегом и мокрым снегом и сильным ветром.

«До пятницы морозы будут испытывать наши носы, теплосети и сопротивляемость гололеду. А в конце недели атмосферные фронты принесут оттепель, мокрый снег с дождем и сильный ветер», — прогнозирует синоптик.

Ранее мы сообщали о прогнозе погоды в Украине на 22 декабря 2021 года.