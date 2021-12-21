Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от пресс-центра ООС.
Так, по данным штаба, в понедельник, 20 декабря 2021 года в зоне ООС на Донбассе было зафиксировано 4 вражеских обстрела. Один раз боевики открывали огонь по ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Неспокойным день выдался возле:
- Гнутового — с помощью БпЛА оккупанты сбросили обстрелы ВОГ-17
- Водяного — с помощью БпЛА оккупанты сбросили обстрелы ВОГ-17
- Новолуганского — из гранатометов
- Невельского — из минометов
Во время этих обстрелов никто из украинских защитников не пострадал, но, двое украинских военных получили различные травмы в результате подрыва на неизвестном предмете. Оба пострадавших ныне в больнице, состояние одного из них средней тяжести, а второго — тяжелое.
С началом нового дня, 21 декабря, боевики НВФ успели обстрелять позиции ВСУ возле:
- Широкиного — со стрелкового оружия
Впоследствии сего обстрела был ранен один боец ВСУ. После предоставления первой медпопощи, раненого бойца отправили в больницу. На сегодня его состояние — средней тяжести.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 19 декабря.
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