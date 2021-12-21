Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от пресс-центра ООС.



Так, по данным штаба, в понедельник, 20 декабря 2021 года в зоне ООС на Донбассе было зафиксировано 4 вражеских обстрела. Один раз боевики открывали огонь по ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.



Неспокойным день выдался возле:



Гнутового — с помощью БпЛА оккупанты сбросили обстрелы ВОГ-17

Водяного — с помощью БпЛА оккупанты сбросили обстрелы ВОГ-17

Новолуганского — из гранатометов

Невельского — из минометов

Во время этих обстрелов никто из украинских защитников не пострадал, но, двое украинских военных получили различные травмы в результате подрыва на неизвестном предмете. Оба пострадавших ныне в больнице, состояние одного из них средней тяжести, а второго — тяжелое.



С началом нового дня, 21 декабря, боевики НВФ успели обстрелять позиции ВСУ возле:



Широкиного — со стрелкового оружия

Впоследствии сего обстрела был ранен один боец ВСУ. После предоставления первой медпопощи, раненого бойца отправили в больницу. На сегодня его состояние — средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 19 декабря.