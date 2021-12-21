Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

Как этот закон, в случае его принятия, коснется жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ?

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, такие лица будут и дальше считаться гражданами Украины и смогут продолжать пользоваться своими конституционными правами, если подтвердится, что их вынудили российское гражданство.

При этом, украинские спецслужбы будут отслеживать деятельность жителей ОРДЛО и их возможную причастность к подрыву национальной безопасности Украины.

Как отметил чиновник, лица, которые добровольно получили паспорта РФ, с целью попасть в местные «органы власти» незаконных «республик» или по иным причинам, не будут считаться такими, кто приобрел российское гражданство вынужденно.

«Если такие факты будут установлены, эти лица точно будут признаны утратившими гражданство Украины»,— подчеркнул Вениславский.

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