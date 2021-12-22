Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Политический психолог Олег Хомяк сказал, что для президента Владимира Зеленского становятся врагами те люди, которые его лично задевают. По его словам, Зеленского задел, причем неоднократно экс-президент Петр Порошенко во время президентских выборов в 2019 году.

Политический психолог сказал, что такой типаж, как Зеленский трудно расстается с обидами.

«Если у Зеленского обида, то еще и включается мстительность», — сказал Олег Хомяк.

По его словам, Зеленский считает пятого президента врагом и он его не любит, потому, что тот его обидел.

«Для Зеленского он враг определению. Чисто психологически, что является слабостью. Он не любит Порошенко потому, что тот его обидел», — сказал эксперт.

Как известно, Петр Порошенко и Владимир Зеленский сошли во втором туре президентских выборов в 2019 году. Предвыборная гонка запомнилась украинцам, в том числе, и дебатами на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Ранее мы сообщали, что политический психолог раскрыла, кто станет следующим президентом Украины.