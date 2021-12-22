Сегодня, двадцать второго декабря состоялось заседание представителей Трехсторонней контактной группы. В ходе мероприятия, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение ОБСЕ, было принято решение о возврате к выполнению режима прекращения огня на Востоке Украины.

В частности, представитель ОБСЕ Микко Кинунен подчеркнул, что сторонами было согласовано дальнейшее усиление соблюдения режима прекращения боевых действий на Донбассе. Кинунен высказал свое удовлетворение тем, что стороны выразили свою решимость соблюдать полностью договоренности о том, что будут приложены еще больше усилий, чтобы прекратить стрелять, о чем было договорено еще 22.07.2022-го.

Также он добавил, что Киев весьма приветствует такое решение ТКГ. Помимо того, в оборонном ведомстве Вооруженных сил Украины заявили, что украинские военные заверяют в том, что они будут неукоснительно соблюдать режим прекращения боевых действий, которые были предусмотрены вышеуказанными мерами, в частности, относительно условий ответного огня.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Госдуме намекнули на боевые действия со стороны России и назвали дату.