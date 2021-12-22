Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Украинские военнослужащие впервые применяли противотанковые ракетные комплексы США «Джавелин» (Javelin). Стрельбы прошли на полигоне в Донецкой области.

Известно, что данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники.

Российские оккупанты, конечно же, наделали много шума на страницах своих информационных ресурсов из-за применения ВСУ «Джавелинов».

Офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») в социальной сети Twitter заявил, что читая новости оккупационных информационных ресурсов, берет гордость воинов и ВСУ Украины.

«Читая новости некоторых оккупационных ресурсов, берет гордость за воинов и ВСУ Украины. А особенно от такой подачи информации. Такое чувство, что тексты им наш агент пишет. Вот, что «Джавелины» животворящие делают», — пишет Штефан.

Читаючи новини деяких окупаційних ресурсів, бере гордість за воїнів та ЗС України 🇺🇦 А особливо від такої подачі інформації. Таке відчуття що тексти наш агент їм пише.Еххх джавєліни животворящі що роблять.

Вірте в воїнів!Вірте в ЗС України 🇺🇦

🔥Telegram — https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/FYwARTE1HO — Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) December 22, 2021

Он также призвал граждан Украины верить в своих защитников, которые отражают российскую агрессию на Востоке нашей страны.

Кроме того, он опубликовал видео, на котором украинские воины применяют на полигоне американские комплексы «Джавелин».

Ранее мы сообщали, что Штефан прокомментировал заявление Пескова насчет признания псевдореспублик ОРДЛО.