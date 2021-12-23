Как информирует «НБН», об этом речь идет в материале «Вольнодумца».

В частности, паблик, ссылаясь на информированные источники, предполагает, что процесс массового увольнения с рядов самопровозглашенной «Донецкой народной республики» связан непосредственно с активным проведением военных учений на временно оккупированной территории, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабной войне.

В сообщении ресурса отмечается:

«Члены незаконных вооруженных формирований Донбасса, по всей видимости, поняли, что уже в самое ближайшее время может быть большая война. Именно по этой причине наемники Российской Федерации решили сбежать из передовых рубежей войск ОРДО. Почему? Ответ прост. Потому что для них не является секретом то, что если полномасштабная война начнется, то именно наемники из местных пойдут в первых рядах против ВСУ, у которых в наличии есть «Джавелины» и «Байрактары», что никакого оптимизма у членов НВФ не вызывает».

Можно представить, что если ситуация будет продолжаться так и далее, то уже совсем скоро в ОРДО не будет кому противостоять Вооруженным силам Украины, а значит временно оккупированные территории Донбасса вернутся под контроль Кабмина.

Напомним, ранее мы уже писали о том, поддерживают ли украинцы уступки ради мира на Донбассе?