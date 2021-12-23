Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от Центра «Социальный мониторинг».

Социологи предложили украинцам выбрать из предложенного списка украинских политиков, того, кто может стать следующим президентом Украины.

35,7% опрошенных заявил, что скорее вероятно то, что следующим президентом станет экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. 60,7% участников этого же опроса сказали, что считают бывшего спикера Рады «новым политиком».

При этом 32,7% опрошенных считают, что скорее вероятно, что седьмым президентом станет действующий Гарант Владимир Зеленский.

Однако 12,6% опрошенных заявили, что очень вероятно то, что Зеленский сможет переизбраться на второй срок.

6,8% считают, что очень вероятно, что следующим президентом станет Разумков.

Таким образом, результат Разумкова выше, чем у Зеленского среди тех, кто выбрал вариант «скорее вероятно». Однако если к этому варианту добавить ответы тех, кто считает, что «очень вероятно», тогда лидером рейтинга становится президент Зеленский с результатом 45,3%, а у экс-спикера Разумкова результат 44,5%.

фото — Центр «Социальный мониторинг»

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