Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.



Издание, со ссылкой на львовские СМИ, пишет, что соперником Горуны во Львовском райсовете стал депутат от ВО «Свобода» Богдан Федун.

Депутаты внезапно начали кричать друг на друга, а после Федун стал атаковать Горуну. Сперва мужчины схватили друг друга за одежду, после чего «свободовец» попытался ударить своего оппонента головой.



Горуна от удара уклонился, после чего уложил Федуна на пол. После этого депутатов разняли их коллеги. В драке никто не пострадал.



Как сообщил сам депутат-каратист Станислав Горуна, инициатором драки стал именно представитель «Свободы»:



«Он начал кричать мне, что я «вата». Я ответил, что если бы он был нормальным мужчиной, то сказал бы мне претензии на личной встрече, а не сейчас, перед камерами. Я ему сказал, что он ведет себя как сопляк. В ответ он стал оскорблять меня и полез в драку. Хотел ударить мня головой, ногой… Но я просто повалил его на пол».



Второй участник драки, Богдан Федун также прокомментировал ситуацию. По его версии, именно депутат из «Самопомощи» спровоцировал его на драку:



«Горуна сам подошел ко мне и начал провоцировать тупыми вопросами. Почему я что-то там не прочел. Я ответил ему, что он — «ватник» и всё мне с ним понятно. Я, в отличии от него, не ездил в Россию, чтобы давать уроки каратэ местной молодежи, которая потом идет служить в российскую армию. Я ездил на Донбасс. Поэтому, я решил провести с ним такую беседу».

Напомним, ранее Горуна рассказал, кто в Украине играет в пользу пропаганды РФ.