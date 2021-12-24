Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Астрологи рассказали, у кого из женщин по знаку Зодиака лучше всего развиты способности легко покорять мужчин, благодаря своей харизматичности, умению заинтересовать и соблазнить.

Близнецы

Женщинам-Близнецам свойственно прямо демонстрировать мужчине свою заинтересованность им. Поэтому, подготовившись соответственным образом (одежда, прическа, «боевой» макияж), они уверенно идут в атаку на того, кого планируют «затащить» в ловушку. Главным оружием представительниц данного знака Зодиака является их очаровательность.

Скорпион

Женщины-Скорпионы являются наиболее страстными натурами, чем заметно отличаются от других представительниц зодиакального круга. Мужчин привлекает в них раскрепощенность и готовность на эксперименты.

Лев

Для женщин-Львиц главным козырем является флирт. Именно это позволяет им заманить в свой капкан любого мужчину. Они любят интимные игры и с легкостью могут вовлечь в них мужчин. Однако, далеко не всегда такой флирт может означать, что тот или иной объект им действительно нравится.

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