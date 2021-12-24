Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «ДонПресс».

Отмечается, что главарь самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Денис Пушилин внес определенные изменения в «постановление», согласно которому организовывается материальное обеспечение для лиц, проживающих на территории ОРДО, которые имеют страховку.

Таким образом, согласно внесенным изменениям, начиная с первого дня нового 2022-го года, увеличится пособие на погребение. Правда, сюда не относится погребение пенсионеров, лиц, не имеющих работы, а также тех, которые умерли в результате трагического инцидента на производстве.

Также выяснилось, что сумма, которая будет выделяться людям для погребения их родственников, составит 6500 российских рублей.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Александр Бородай, бывший главарь самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики», приобрел себе элитные апартаменты на территории Дубая.