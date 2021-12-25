Как информирует «НБН» со ссылкой на «Дом», прокуратура Москвы упростила вызов представителя украинской прессы Романа Цимбалюка. Однако ни самому журналисту, ни его правозащитникам об этом ничего не было сообщено.

Адвокат корреспондента Николай Полозов вчера, двадцать четвертого декабря, сообщил, что узнал о том, что вызов отменили, когда явился в ведомство в назначенное заблаговременно время. Но там он не застал ни прокурора, ни его помощников.

Сам Цимбалюк заявил, что средства массовой информации Российской Федерации начали распространять данные о том, что журналиста вызывают в прокуратуру. Толчком для этого стала необходимость дать показания по админделу по статье «Экстремизм».

В свою очередь адвокат Романа Цимбалюка добавил, что обвинители, таким образом, решили более качественно провести подготовку к фабрикации «дела» в отношении украинца.

Правозащитник подчеркнул:

«Я могут заявить, что сегодня был как раз тот самый «неудобный момент». Он состоит в том, что на встречу не явился помощник прокурора. Однако быть оптимистичным в этом плане опасно. Ведь то, что произошло, может означать что угодно. И то, что они передумали открывать уголовные дела, и то, что захотели провести тщательную экспертизу, чтобы найти признаки уголовного деяния. В данный момент мяч на стороне представителей закона РФ. И определять то, какое наказание посылать, а какое нет, будет определять государство».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Цимбалюк ответил Жириновскому на его угрозы в адресс Украины.