Как информирует «НБН», с таким заявлением в эфире телевизионного канала «Украина 24» заявил бывший руководитель СВР Николай Маломуж.

Цитата из заявления Маломужа:

«Единственный аргумент Путина заключается в наращивании военной силы, проведения военных мероприятий, а также «игра мускулами». Однако в больше степени Путин блефует. К примеру, буквально вчера глава Кремля отвел уже свои войска. Он завершил проведение учений».

Согласно словам Маломужа, на президента Российской Федерации необходимо и в дальнейшем давить из-за процесса по переговорам, так как агрессор уже теряет собственную силу.

«В некоторой степени глава Кремля начал демонстрировать ослабление позиций в некоторой степени. Он осуществляет манипуляции вооруженными силами, а также вероятным обострением ситуации. Необходимо и дальше развивать переговорный процесс, нужно давить на него весомыми аргументами. А Украине нужно активно принимать участие и придавать действий модели, но не просто наблюдать издалека, что там смогут в НАТО и США сделать для нас».

Напомним, ранее мы уже писали о главной цели Путина по Украине.