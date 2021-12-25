Об этом сообщает «НБН».

В оккупированном Луганске открытие главной новогодней елки города могло закончиться серьезными последствиями. Неудачно запущенный фейерверк на мероприятии полетел прямо в толпу людей, которые собрались посмотреть открытие главной елки города.

Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Twitter блогер, который работает под ником Necro Mancer.

На видео можно увидеть, как куски фейерверка падают в толпу людей. После этого собравшиеся на открытие главной елки, начинают отбегать от упавших на землю кусков фейерверка.

Другие же и вовсе покидают эпицентр события.

«Фейерверк буквально устроил бомбежку по горожанам. По словам некоторых очевидцев, отдельные залпы попали в жилой дом справа от драматического театра», — пишет блогер.

#Луганск: "Фейерверк буквально устроил бомбёжку по горожанам. По словам некоторых очевидцев, отдельные залпы попали в жилой дом справа от драматического театра" https://t.co/nlo42JOF6b pic.twitter.com/Sn49fsuIEE — Necro Mancer (@666_mancer) December 25, 2021

Информации о пострадавших нет.

Опубликованное блогером видео, начали активно комментировать пользователи соцсети. Пользователи отмечают, что те, кто запустили салют, грубо нарушили правила безопасности и в прямом смысле запустили фейерверк в толпу людей, не думаю о последствиях.

«Это и есть «русский мир». По-другому нельзя», — пишут пользователи.

Ранее мы сообщали, что Казанский показал, что сделали оккупанты в Луганске.