Об этом сообщает «НБН».
В оккупированном Луганске открытие главной новогодней елки города могло закончиться серьезными последствиями. Неудачно запущенный фейерверк на мероприятии полетел прямо в толпу людей, которые собрались посмотреть открытие главной елки города.
Соответствующее видео опубликовал в социальной сети Twitter блогер, который работает под ником Necro Mancer.
На видео можно увидеть, как куски фейерверка падают в толпу людей. После этого собравшиеся на открытие главной елки, начинают отбегать от упавших на землю кусков фейерверка.
Другие же и вовсе покидают эпицентр события.
«Фейерверк буквально устроил бомбежку по горожанам. По словам некоторых очевидцев, отдельные залпы попали в жилой дом справа от драматического театра», — пишет блогер.
Информации о пострадавших нет.
Опубликованное блогером видео, начали активно комментировать пользователи соцсети. Пользователи отмечают, что те, кто запустили салют, грубо нарушили правила безопасности и в прямом смысле запустили фейерверк в толпу людей, не думаю о последствиях.
«Это и есть «русский мир». По-другому нельзя», — пишут пользователи.
Ранее мы сообщали, что Казанский показал, что сделали оккупанты в Луганске.
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