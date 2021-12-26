В Днепре горожан радует маршрутка №18, которую красиво украсили к Новому году. Транспортное средство обклеили бабочками и цветами, в салоне повесили гирлянды.

Сказочно украсила свое рабочее место водитель автобуса Наталья Сокур, которая ежедневно меняет образы: жители города видели ее перевоплощение в Снегурочку, фею и принцессу. Таким способом женщина старается поднять настроение своим пассажирам.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Информатор».

Маршрутка выглядит особенно волшебно, когда стемнеет, в это время Сокур зажигает гирлянды, создавая сказочную атмосферу. По словам водителя, заходя в автобус, жители Днепра сначала пребывают в состоянии легкого шока, которое быстро сменяется улыбками. Особенно радуются новогоднему транспорту дети.

По словам Сокур, она старается приятно удивлять горожан не только на новогодние праздники, но и круглый год.

Ранее СМИ предупредили украинцев о мошенниках, которые активизировались под Новый год. Аферисты создают сайты и страницы, где размещают фотографии товаров с большими скидками. Обманным путем злоумышленники получают деньги доверчивых покупателей.