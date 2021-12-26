Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои медали, которые он получил на Олимпийских играх, в российскую Кострому. Спортсмен решил преподнести подарок отцу на 57 день рождения – нательный крест, который изготовят из его олимпийских наград.

Поступок чемпиона WBO International вызвал резонанс как в средствах массовой информации, так и в соцсетях. Украинцев возмущает то, что боксер все больше смотрит в сторону Российской Федерации, сообщает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

В нелицеприятной форме подписчики Ломаченко посоветовали ему включить голову. Некоторые пользователи написали, что Украина ничего не потеряет, если чемпион отправится в соседнюю страну вслед за своими медалями.

Многие юзеры поинтересовались отношением отца Ломаченко к решению сына отправить награды в Россию, подчеркнув, что крест можно было просто купить, поскольку для родителя медали представляют большую ценность.

Ранее недовольство общественности боксер вызвал празднованием победы в поединке с Коми без флага Украины. Чемпион вынес на ринг не знамя своей страны, а флаг города Белгород-Днестровский.

Напомним, что в этой ситуации за него вступился боксер Александр Гвоздик, который не увидел разницы, подчеркнув, что спортсмен вышел с флагом украинского города.