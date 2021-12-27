Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Адама Осмаева, защитник нашей страны весьма четко дал понять Кадырову, что будет в случае осуществления озвученного главой Чечни плана.

Цитата из заявления Осмаева:

«От агрессии России Украину защищали и будут продолжать защищать достойные чеченцы. Орды орков, а также их рабов, те, которые предали чеченский народ, не поставят нас на колени. Они могут получить разве что концерт Кобзона, но никак не Украину».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Рамзана Кадырова, который отметил, что конфликт на территории Ураины не является задачей Владимира Путина, но заданием главы Чеченской Республики. И если бы власть России возложила выполнить эту задачу Кадырову, то он бы справился с ней и присоединил бы Украину к России.