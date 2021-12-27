Об этом пишет «НБН» ссылаясь на комментарий Ирины Верещук в эфире телеканала «Дом«.



По словам чиновницы, жители временно оккупированных территорий вынуждено получают паспорта страны-агрессора:



«А потому вводить санкции против таких людей, или открывать против них уголовные дела мы не можем. И даже если кто-то по своей воли написал заявление о получении российских документов, мы все должны понимать — люди живут в условиях оккупации. Проводится агрессивная политика, людей настраивают против Украины. Мы не можем в чём-то обвинять местных жителей».



Министр добавила, что Киев не признает и не будет признавать российские документы, выданные жителям ОРДЛО и Крыма при оккупации:



«Получение паспортов таким способом — незаконное. Скоро наш парламент будет заниматься законопроектом о множественном гражданстве. В нем обязательно будет вписана норма, которая предотвратит получение паспорта РФ таким способом».



Верещук подытожила, что принудительная паспортизация — это вопрос к Кремлю, а не к местным жителям. Потому что это именно Россия нарушает все международные договора:



«Тут ответственность не на тех людях, которые взяли паспорт России. А на тех, кто заставил их таким насильственным и принудительным методом получить эти документы».

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Верещук сделала важное зявление о работе КПВВ на Донбассе.