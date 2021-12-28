Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение парламентария от «Слуги народа» Юлии Гришиной в Telegram, правительство украинского государства уволило заместителя руководителя Минобразования Украины Игоря Гарбарука. Этот случай произошел практически сразу же после того, как последний попал в эффектный кадр вместе со своей помощницей Кристиной Тишкун. Также на фото присутствовал городской голова Львова Андрей Садовой.

В сообщении депутата отмечается, что Гарбарук написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Стоит напомнить, в Интернете на днях было обнародовано резонансное фото. Пользователи Сети начали тут же активно обсуждать его. Особенно в снимке всех заинтересовала молодая помощница заместителя министра, стоявшая между Гарбаруком и городским головой Львова. Что интересно, что на деловое совещание помощница чиновника явилась в платье с наполовину обнаженной грудью. Более того, без бюстгальтера.

Помощница заместителя министра. Фото — bessarabiainform.com

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вера Брежнева поделилась редким фото с Меладзе.