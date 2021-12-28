Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом заявил бывший офицер ФСБ РФ, экс-главарь горловских боевиков Игорь Гиркин, он же Стрелков.

Согласно словам гражданина Российской Федерации, такого рода мера связана с тем, что боевики получили некие, так называемые, разведывательные данные о якобы «подготовке Украиной широкомасштабного наступления» на Востоке нашей страны.

Цитата из заявления боевика:

«Ситуация реально изменилась. Сейчас НВФ начали стрелять в ответ. В декабре ВСУ почему-то умолкли, а вот в ноябре палили весьма сильно. Непонятно, с чем все это связано. Но в декабре украинские силы продолжают стягивать войска и вооружение. Быть может, готовится наступление…».

В это же время Гиркин высказал слова уверенности, что Киев якобы намерен осуществить план по наступлению на Донбассе уже в конце января.

«Ведь глава Белого дома заявил о четырех неделях. А если посчитать, то это на 20-е числа января припадает. Он сказал об этом меньше, чем неделя тому назад, что администрация президента США имеет четыре недели для прекращения российской агрессии. Другими словами, весьма высока вероятность того, что спустя четыре недели там скажут: «Фас», и после этой команды ВСУ начнут атаковать. Я не вижу в это же время, чтобы Россия готовилась к войне. А посему не могу сказать, будет ли Москва защищать Донбасс, или нет».

Стоит отметить, что такие высказывания Гиркина-Стрелкова не находят логического подтверждения ни в одном заявлении как украинской, так и американской власти.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе тяжело ранили украинского военного.