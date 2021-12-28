Информацию передает «НБН», ссылаясь на Vesti-ua.net.

Вот и недавно, поздравляя всех с наступающим Новым годом, он перенес наше человечество на 20 лет в будущее. Киевский голова сделал несколько попыток назвать год, который мы все будем отмечать через несколько дней, однако все они оказались безуспешными.

«С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый, две тысячи двести двадцать второй год», — сказал Виталий Кличко.

Также известны и другие забавные оговорки киевского градоначальника. Не так давно 5 декабря, он заявил, что киевским коммунальщикам придется посыпать дороги снегом.

А летом, рассказывая о подготовке столицы к отопительному сезону, Кличко перепутал слова и вместо «зимы» призвал горожан готовиться к «земле».

Известен курьез, связанный с назначением заместителей мера Киева.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров. Назначить их невозможно. Не знаю, почему», — заявлял Кличко.

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