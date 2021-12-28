Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Данные изменения были приняты с целью обеспечения сбалансированности поступлений в бюджет.

Вместе с тем, некоторые категории собственников земельных участков от уплаты этого налога освобождены. Об этом сказано в самом тексте документа.

К таким категориям землевладельцев относятся собственники земельных участков (паев), которые используют землю для собственных нужд, а также те, кто продавая сельхозпродукцию, выращенную на свое участке, уплатил соответствующие налоги на доходы.

Кроме того, не должны платить налог владельцы дачных и приусадебных участков площадью до 50 соток, собственники паев, которые расположены в пределах населенных пунктов, а также земель, приватизированных в кооперативах, находящихся в зоне отчуждения.

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