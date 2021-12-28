Об этом сообщает «НБН».

В социальной сети Twitter блогер, который работает под ником Necro Mancer, опубликовал новый снимок футбольного стадиона «Донбасс Арена». На снимке можно увидеть, что футбольное поле стадиона полностью засыпал снег.

««Донбасс Арена» под снегом», — подписал снимок блогер.

В комментариях пользователи пишут, что засыпанный снегом легендарный стадион представляет собой печальное зрелище.

«Выглядит печально», — пишут комментаторы.

Напомним, «Донбасс Арена», которую сейчас контролируют российские оккупанты, давно не используется и приходит в запустение. За территорией вокруг стадиона никто не ухаживает, а летом этого года оккупационные «власти» псевдореспублики предложили местным жителям самым покосить траву возле стадиона.

Как известно, стадион был построен по инициативе и с непосредственной поддержкой бизнесмена Рината Ахметова. В 2012 году «Донбасс Арена» принимала Чемпионат Европы по футболу.

Ранее мы сообщали, что в сети показали, как сейчас выглядит «Донбасс Арена».