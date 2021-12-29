Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Донпресс«.



На сей покупатели из ОРДО заметили в магазине «Moloko» очередной товар от украинского производителя. Речь идет о кофе популярной марки «Кава зі Львова»:



«Неподконтрольная Украине Горловка. Магазин «Moloko». Идет украинизация», — подписал снимок сам автор.



Как видно из фото, в ОРДО украинский кофе можно приобрести от 272 до 357 рублей. На один из видов «Кави зі Львова» даже сделали скидку, в связи с близким окончанием срока годности.



Украинцы в соцсетях также активно комментируют появление украинского кофе в ОРДО. В частности, заметить можно такие комментарии:



В каждой пачке этого кофе бандеровец сидит

Цены просто шикарные…

Один вопрос — откуда? Я не против, но это всё как-то двулично выглядит

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали фото засыпанной снегом «Донбасс-Арены».