Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с соцслужбой Центра им. Разумкова.

Традиционно в конце декабря украинцы рассказали, кого считают «политиком года». Победителем данной номинации, согласно результатам исследования, стал действующий президент Владимир Зеленский. Более 17% опрошенных считают, что звание «политик года» должно принадлежать ему.

Примечательно, что большинство участником исследования (почти 20%) затруднились ответить, кто же в уходящем году заслуживает звания «политик года». А еще почти 15% сказали, что среди политических деятелей нет того, кого можно назвать «политиком года».

Еще 8,1% опрошенных считают, что звание «политик года» должно принадлежать Дмитрию Разумкову, которого в этом году сняли с должности спикера Верховной Рады. Почти столько же опрошенных (8%) называют «политиком года» пятого президента Петра Порошенко.

Экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко считют «политиком года» 4,4% опрошенных граждан Украины.

Другие украинские политики набрали меньше 4% голосов опрошенных украинцев.

Опрос был проведен с 17 по 22 декабря 2021 года. Участниками исследования стали 2018 человек.

Ранее мы писали, что опрос показал, кто из политиков победит Зеленского во втором туре президентских выборов.