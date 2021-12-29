Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook украинский правозащитник Владимир Чемерис отреагировал на указ гаранта Конституции Украины от двадцать восьмого декабря текущего года относительно запрета вещания телевизионных каналов «Перший Незалежний» и UkrLive.

В частности, он отметил, что ни один глава государства не имеет никакого права блокировать средства массовой информации. А действующему украинскому лидеру Зеленскому нужно начать изучать УК Украины уже прямо сейчас, так как за «санкции» против вышеуказанных ресурсов придется нести ответственность.

По его словам, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины применил «санкции» против СМИ, на которых можно услышать разные точки зрения. Он добавил, что это уже не первые «санкции» против свободы слова в нашей стране и журналистов. Более того, Чемерез заявил, что такие действия Зеленского говорят только об одном – об агонии режима президента.

Правозащитник подытожил:

«Владимиру Зеленскому пора бы уже начать изучать некоторые статьи УК Украины. Ведь, по всей видимости, придется скоро отвечать за все это. Статья 171 – препятствование законной деятельности журналистов, статья 109 – действия, направленные на захват госвласти».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что политолог Золотарев спрогнозировал, что может произойти в Украине в 2022-м году.