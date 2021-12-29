Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Свободное радио», представители БФ «Право на защиту», через КПВВ на Востоке Украины отныне не смогут пропускать тех людей, электронный пропуск которых находится в обработке.

Ранее представители Службы безопасности Украины входили в положение таких людей. Они позволяли пересекать им контрольный пункт въезда-выезда. Однако уже от настоящего времени граждане с такой проблемой должны будут ожидать до пятнадцати дней. Или же они смогут написать в координационный центр, находящийся в Краматорске.

Согласно словам правозащитников, украинская спецслужба отредактировала процесс пропуска для тех людей, которые передвигаются без электронного пропуска.

Цитата из сообщения фонда:

«К примеру. Мы занимаемся помощью людям, в том числе, оформить заявки на выдачу такого электронного пропуска. Последний предоставляет представителям координационной группы СБУ пропуск. Они проверяют. Видят, что такой пропуск в обработке. В итоге они пропускают человека. Но сейчас уже они видят, что такой пропуск в обработке, и отказывают людям в пропуске, говоря, чтобы они ждали, пока заявка будет полностью оформлена. А ожидать приходится по две недели. Если же человеку необходимо пройти срочно через КПВВ, то он должен обращаться в Краматорск в координационный центр. После этого все будет зависеть от принятого последними решения».

Помимо того, правозащитники добавили, что людям, кроме такого пропуска, нужно иметь и современный мобильный телефон. Это нужно для установления приложения «Действуй Дома» для возможности контролировать самоизоляцию. Но если человек принял хотя бы одну дозу вакцины, то устанавливать такое приложение нет необходимости.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что главарь ОРДО рассказал о планах на 2022-й год.