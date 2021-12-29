Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

В четверг в Украине будет сухо, осадки не прогнозируются ни в одной из областей. Средняя дневная температура будет составлять -3 градуса.

«30 декабря кое-где можно будет любоваться солнечными прояснениями. На дорогах будет оставаться гололедица», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Теплее всего будет на Западе. В частности, в Прикарпатье температура воздуха прогреется до +2…+4 градусов.

Также наслаждаться теплом будут жители Крыма. Там обещают до +7 градусов.

В центральных, восточных и южных областях еще будут морозы. Средняя дневная температура будет составлять -3…-5 градусов.

Осадков не прогнозируют ни в одной из областей Украины.

Погода в столице

В Киеве и области 30 декабря будет облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей. Столбики термометров ночью покажут -6…-8 градусов, днем станет теплее при -1…-3ºС.

Карта погоды на 30 декабря

Ранее сообщалось о погоде на 29 декабря 2021 года.