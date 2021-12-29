Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на Бужанского в соцсетях, передает «НБН».

«Я решил внести в Раду законопроект под номером 6482. В соответствии с ним, на воинский учет будут становиться исключительно в добровольном порядке. Единственное исключение – лица, которые напрямую связаны с медициной. Прошу прощения, дорогие женщины. Это пока все, что могу сообщить насчет данной инициативы со стороны чиновничьих лиц из Министерства обороны», — сказал Бужанский.

Далее он дополнил, что инициаторами вышеупомянутого законопроекта стали 59 народных избранников. В большинстве своем это представители таких партий, как «Слуга народа», За будущее» и «Доверие». К сожалению, текст законопроекта никто не обнародовал на официальном сайте Рады.

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