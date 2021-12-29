Как информирует «НБН» со ссылкой на блог «Фашика Донецкого» на «Антикор», кураторы ОРДЛО из России называют Пушилина по прозвищам «Гастра» (от слова гастрабайтер), или «Мягкий», что пошло из-за его лишнего веса. Касательно близкого окружения Пушилина, то оно называет главного боевика Донецкой области «узбеком», из-за национальности одного из родителей главаря ОРДО.

При этом отмечается, что Пушилин имеет весьма негативные отношения с «братвой» из Донецка Его никто из них не уважает, и не воспринимает, как самостоятельную личность. Бывшие олигархи из Донецка решают вопросы с Денисом Пушилиным через Александра Ходаковского.

Также в сообщении блогера говорится, что главарь донецких боевиков очень любит элитные транспортные средства. И если покойный Захарченко ездил на отжатых Lexus, то Пушилин, сразу же после того, как стал главным боевиком в регионе, пригнал из столицы России два новеньких, бронированных «Лексуса» для личного пользования от ателье Rida.



Помимо того, «Фашик Донецкий» отмечает, что в отличие от Захарченко, Денис Пушилин весьма жадный, о чем говорит его личная охрана. К примеру, в ресторане Пушилин зачастую не оставляет даже чаевых, хотя его предшественник Захарченко расплачивался исключительно купюрами в 5000 рублей.

Касательно охраны главаря ОРДО, то в его подчинении находятся девяносто боевиков. Шестьдесят из них его охраняют постоянно. Еще три десятка – охраняют его дом и супругу.

Напоследок блогер подытожил: «Кроме того, охрану Дениса Пушилина бесит то, что он ничего не дарит от чистого сердца. Его охрана получает в среднем тридцать тысяч рублей в месяц. Следовательно, только за то, чтобы шкура Пушилина была целой, ему приходится платить около тридцати шести миллионов за двенадцать месяцев».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пушилин заявил о повышении пенсий в ОРДО.