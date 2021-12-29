Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.



Так, во время сегодняшнего заседания Кабмина, украинские чиновники приняли решение, что в случае введения военного положения в Украине запретят менять место жительства, а также — покидать пределы страны.



Как указано в документе, запрет на переезд в пределах Украины и выезд за границу будет приниматься военным командованием на основании указа главы государства о введении военного положении. При этом, решение военного командования о запрете свободного передвижения должно быть обоснованным.



В решении военного командования должны быть указаны:



обстоятельства и неприемлемые факторы военного плана, которые несут угрозу для населения

обоснованные факты необходимости введения запрета на свободное или ограниченное передвижение/выбор места жительства

сроки введения запрета на свободное или ограниченное передвижение/выбор места жительства

лица, которым запрещено свободно или ограниченно передвигаться/выбирать место жительства

населенные пункты, где вводится запрет на свободное или ограниченное передвижение/место жительства

другие меры, которые должны обеспечивать выполнение указа президента Украины о введении военного положения в Украине или отдельных местностях

Напомним, ранее в СНБО ответили, стоит ли ожидать военного положения в Украине.