Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

Решение вступает в действие с 30 декабря

«Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий», — написал министр здравоохранения Виктор Ляшко на свое странице в Facebook.

Единственное требование для въезжающих – прохождение обязательного бесплатного тестирования, которое будет организовано прямо на КПВВ.

Как отметил Ляшко, такие условия ранее были установлены для тех, кто въезжал на подконтрольную территорию для прохождения вакцинации.

Также министр назвал и другие решения, которые были приняты на заседании правительства 29 декабря. Среди них постановление, которое регулирует вопросы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2022 году, а также упростили регистрацию лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

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