Об этом сообщает «НБН».

В эфире телеканала «1+1» первая леди Украины Елена Зеленская сказала, что покупает замороженную скумбрию по цене 8 гривен за один килограмм. На самом деле замороженная скумбрия, о которой говорила первая леди, в супермаркетах столицы стоит 65-100 гривен за килограмм.

Позже на своей странице в социальной Instagram сети супруга Гаранта сказала, что она оговорилась в прямом эфире. По ее словам, она имела в виду, что скумбрия стоит 8 гривен за 100 грамм.

Однако часть пользователей решили, что первая леди Украины не ориентируется в ценах на продукты.

«Оговорочка… вы просто не знаете, сколько стоит скумбрия и другие продукты». «Елена, вы хотя бы подготовились к эфиру. Эпоха бедности закончилась». «Вы не знаете, сколько реально все стоит». «Вы, как с другой планеты», — пишут пользователи Instagram под публикацией первой леди. «Уважаемая Елена, если у нас закончится хлеб, то мы будем есть пирожное», — добавляют комментаторы.

Другие же пользователи пишут, что слова первой леди напомнили им недавний «зашквар» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, который сказал, что покупает сало по 50 гривен за килограмм.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская хочет создать Офис первой леди.