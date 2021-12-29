Об этом сообщает «НБН».

Журналисты «Радио Свобода» выяснили у жителей оккупированного Донецка, что они думают о варианте возвращения Донбасса под контроль Украины на правах автономии. Ответы дончан журналисты опубликовали на YouTube-канале радиостанции.

Большинство людей, которые ответили на вопрос журналистов, не стали скрывать, что они враждебно настроены по отношению к Украине.

«Автономия? На крайний случай, конечно. Мы так намучились уже, нам хочется стабильности», — сказала дончанка. «Может быть, но не желательно», — ответила другая прохожая. «Вряд ли, я в это не очень верю. Скорее всего, быть с Россией», — сказала женщина.

Еще один житель Донецка заявил, что предпочитает сделать выбор в пользу России.

«С той Украиной, которая сейчас – нет. Произойдут положительные перемены в Украине, тогда подумаем», — ответил еще один житель Донецка на камеру.

Ранее мы писали, что Янина Соколова дала совет жителям Донбасса.