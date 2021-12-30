Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НАШ».

Россия стянула к украинской границе огромное количество войск и военной техники. Американские и европейские СМИ пишут, что есть высокая вероятность того, что Россия может начать новую военную операцию против Украины.

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что в то время, когда существует высокая вероятность нового российского вторжения, народные избранники отправились на длинные каникулы, которые закончатся лишь в конце января.

«У нас депутаты разъехались на 5 недель… Вопрос в том, что когда на границе стоит российская армия и в любой момент президент Зеленский может издать указ о введении военного положения и это должна утвердить Верховная Рада. Как они будут депутатов собирать?», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты признались, как и за сколько готовятся отмечать Новый год.